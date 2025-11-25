< sekcia Import
Utorok bude zamračený, na mnohých miestach čakajte dážď
Pranostika na dnes: Na Katarínu teplo, to nedobre býva, potom na Jozefa sneh pole prikrýva.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Zamračené a dážď. Teploty 0 až 5 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku zamračené a dážď. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 2 až 5 stupňov C.
Na strednom Slovensku zamračené a dážď. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.
Na východnom Slovensku zamračené a dážď. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 2 stupne C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -4 stupne C a najvyššia denná 0 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -6 stupňov C a najvyššia denná -2 stupne Celzia.
zdroj: meteo.sk
