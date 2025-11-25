Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 25. november 2025Meniny má Katarína
< sekcia Import

Utorok bude zamračený, na mnohých miestach čakajte dážď

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Pranostika na dnes: Na Katarínu teplo, to nedobre býva, potom na Jozefa sneh pole prikrýva.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. novembra (TASR) - Zamračené a dážď. Teploty 0 až 5 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku zamračené a dážď. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 2 až 5 stupňov C.

Na strednom Slovensku zamračené a dážď. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.

Na východnom Slovensku zamračené a dážď. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 2 stupne C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -4 stupne C a najvyššia denná 0 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -6 stupňov C a najvyššia denná -2 stupne Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec známy z filmu Armageddon

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?