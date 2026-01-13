< sekcia Import
Utorok bude zamračený, na niektorých miestach môže opäť snežiť
Oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť.
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach, v noci najmä v západnej polovici, sneženie alebo dážď so snehom. Na západe aj dážď a tam miestami tvorba poľadovice! Vo východnej polovici veľmi chladno.
Najnižšia nočná teplota -4 až -11, miestami, najmä vo východnej polovici -11 až -18 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -4 až 1, na východe a v Banskobystrickom kraji väčšinou -9 až -4 stupne C.
Prevažne slabý vietor.
Nad pásmom lesa prechodne prudký až búrlivý vietor.
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov -4 až -3 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 metrov -3 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 metrov -3 až -7 stupňov Celzia
