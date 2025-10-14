< sekcia Import
Utorok bude zamračený, na strednom Slovensku vás zobudí prízemný mráz
Teploty sa budú pohybovať medzi 9 až 15 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. októbra (TASR) - Oblačno až zamračené. Teploty 9 až 15 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až -1 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 8 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 3 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -5 a najvyššia denná -2 stupne Celzia.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až -1 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 8 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 3 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -5 a najvyššia denná -2 stupne Celzia.
Zdroj: meteo.sk