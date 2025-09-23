Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok bude zamračený. Na viacerých miestach môže pršať

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Teploty sa budú pohybovať medzi 20 až 25 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 20 až 25 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 22 až 25 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 20 až 24 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 20 až 24 stupňov C.


Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 18 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 15 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov Celzia.




zdroj: meteo.sk
