< sekcia Import
Utorok bude zamračený, na viacerých miestach rátajte so snehom
Najnižšia nočná teplota 0 až -7, na severe a východe miestami -7 až -14 stupňov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, spočiatku miestami, najmä na severe a východe, aj zmenšená oblačnosť. V noci ojedinele, cez deň na viacerých miestach sneženie, na juhozápade lokálne aj dážď.
Najnižšia nočná teplota 0 až -7, na severe a východe miestami -7 až -14 stupňov.
Najvyššia denná teplota 0 až 4, na strednom a východnom Slovensku miestami okolo -2 stupňov.
Prevažne juhovýchodný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), na západe lokálne okolo 11 m/s (40 km/h), v nárazoch okolo 18 m/s (70 km/h). Na strednom a východnom Slovensku v noci a ráno prevažne slabý vietor. Nad pásmom lesa cez deň prudký až búrlivý vietor.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 0 až -7, na severe a východe miestami -7 až -14 stupňov.
Najvyššia denná teplota 0 až 4, na strednom a východnom Slovensku miestami okolo -2 stupňov.
Prevažne juhovýchodný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), na západe lokálne okolo 11 m/s (40 km/h), v nárazoch okolo 18 m/s (70 km/h). Na strednom a východnom Slovensku v noci a ráno prevažne slabý vietor. Nad pásmom lesa cez deň prudký až búrlivý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -1 až -2 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -2 až -6 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -9 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m -1 až -2 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -2 až -6 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -9 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ