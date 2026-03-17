Utorok bude zamračený, na viacerých miestach môže pršať
Od vyšších, postupne väčšinou od stredných polôh, zrážky snehové. Ochladenie.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Oblačno až zamračené, na západe postupne aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach, na západe len ojedinele, dážď alebo prehánky. Od vyšších, postupne väčšinou od stredných polôh, zrážky snehové. Ochladenie.
Najnižšia nočná teplota 4 až -1, na Dolnom Zemplíne miestami do 6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 4 až 9, na západe a miestami aj na juhu 9 až 14 stupňov C.
Prevažne severný vietor 3 až 10, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 35, 50 km/h), spočiatku miestami len slabý vietor.
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 5 až 1 stupeň C.
Vo výške 1000 - 1500 m 1 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -5 až -8 stupňov Celzia.
