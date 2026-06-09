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Utorok má byť horúci, pozor na intenzívne búrky

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Dúha. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Ojedinele búrky.

Autor TASR
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Bratislava 9. júna (TASR) - V noci jasno až polojasno, postupne miestami oblačno. Cez deň polooblačno až oblačno, postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele, v západnej polovici miestami prehánky alebo dážď. Ojedinele búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo.

Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 27 až 32, na Kysuciach, Orave, Liptove a hornom Spiši okolo 25 stupňov C.

Bezvetrie alebo slabý, cez deň prevažne južný vietor 2 až 6 m/s (5 až 20 km/h), k večeru na západe miestami severozápadný a zosilnie na 4 až 9 m/s (15 až 30 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.







Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 24 až 20 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 20 až 15 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 7 stupňov Celzia.






Zdroj: SHMÚ
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