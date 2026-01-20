< sekcia Import
Utorok má byť jasný, no mrazivý
Najvyššia denná teplota -5 až 0, lokálne, najmä na horách, okolo 2 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Prevažne jasno, v nižších polohách ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Chladno.
Najnižšia nočná teplota -13 až -20, lokálne, najmä na juhozápade a v stredných a vyšších polohách, -6 až -13 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, v južnej polovici západného Slovenska prevažne juhovýchodný vietor 3 až 8, v nárazoch ojedinele okolo 13 m/s (10 až 30, 45 km/h).
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov 1 až 5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 5 až 2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 2 až -2 stupne Celzia.
Zdroj: SHMÚ