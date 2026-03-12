Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok má byť jasný s teplotou do 17 stupňov Celzia

.
Na snímke kvitnúce krokusy pri Staromestskej ulici v Bratislave 11. marca 2026. Foto: TASR - Dano Veselský

Postupne pribúdanie oblačnosti.

Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti. Ojedinele, cez deň v horských oblastiach miestami, prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Možnosť búrky. Cez deň teplo.

Najnižšia nočná teplota 7 až 2, miestami, najmä v údoliach a na východe, 2 až -3 stupne C.

Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov C, na severe ojedinele chladnejšie.

Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 12 až 8 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 8 až 4 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m 4 až -3 stupne Celzia.






Zdroj: SHMÚ
.

