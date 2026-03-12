< sekcia Import
Štvrtok má byť jasný s teplotou do 17 stupňov Celzia
Postupne pribúdanie oblačnosti.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti. Ojedinele, cez deň v horských oblastiach miestami, prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Možnosť búrky. Cez deň teplo.
Najnižšia nočná teplota 7 až 2, miestami, najmä v údoliach a na východe, 2 až -3 stupne C.
Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov C, na severe ojedinele chladnejšie.
Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor.
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 12 až 8 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 8 až 4 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 4 až -3 stupne Celzia.
Zdroj: SHMÚ