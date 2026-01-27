Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok má byť oblačný, denná teplota vystúpi na 9 stupňov

.
Ilustračná fotka Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Lokálne aj hmla alebo nízka oblačnosť.

Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť. V noci spočiatku ešte väčšinou oblačno až zamračené. Lokálne aj hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele, v noci na východe miestami, dážď alebo prehánky.

Vo vyšších polohách sneženie. Cez deň teplo.

Najnižšia nočná teplota 2 až -3, lokálne, najmä v dolinách, -3 až -8 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 4 až 9, na severe miestami okolo 2 stupňov C.

Prevažne slabý vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 2 až 0 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 0 až -2 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m -2 až -6 stupňov Celzia.






Zdroj: SHMÚ
.

