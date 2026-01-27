< sekcia Import
Utorok má byť oblačný, denná teplota vystúpi na 9 stupňov
Lokálne aj hmla alebo nízka oblačnosť.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť. V noci spočiatku ešte väčšinou oblačno až zamračené. Lokálne aj hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele, v noci na východe miestami, dážď alebo prehánky.
Vo vyšších polohách sneženie. Cez deň teplo.
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, lokálne, najmä v dolinách, -3 až -8 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 4 až 9, na severe miestami okolo 2 stupňov C.
Prevažne slabý vietor.
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 2 až 0 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 0 až -2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -2 až -6 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ