Utorok 28. apríl 2026
Utorok má byť oblačný, teplota vystúpi na 21 stupňov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Veľká, miestami zmenšená oblačnosť.

Najnižšia nočná teplota 7 až 2, lokálne, najmä v údoliach, 2 až -3 stupne C.

Najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na dolnom Spiši väčšinou 11 až 16 stupňov C.

Bezvetrie alebo slabý, cez deň postupne miestami prevažne východný vietor do 6 m/s (20 km/h).


Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 14 až 10 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 10 až 5 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 5 až -4 stupne Celzia.



Zdroj: SHMÚ
