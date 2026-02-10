< sekcia Import
Utorok má byť zamračený a priniesť slabé zrážky
Najvyššia denná teplota 1 až 6, na juhozápade miestami okolo 8 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele slabé zrážky.
Najnižšia nočná teplota 3 až -2, v údoliach lokálne, najmä na severe, -2 až -7 stupňov C.
Slabý, na západe a cez deň miestami aj inde juhovýchodný až južný vietor 4 až 10, v nárazoch cez deň miestami okolo 15 m/s (15 až 30, 55 km/h).
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách
Vo výške 600 - 1000 m 4 až 1 stupeň C.
Vo výške 1000 - 1500 m 1 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -9 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ