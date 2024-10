ÚVZ: Chrípku treba vyležať a postupovať podľa pokynov lekárov

Bratislava 19. októbra (TASR) - Chrípku by sa ľudia nemali snažiť "prechodiť". Treba ju vyležať a postupovať podľa pokynov lekárov. Apelovali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pripomenuli, že liečba chrípky sa zameriava najmä na tlmenie príznakov ochorenia.



"Spočíva napríklad v podávaní liekov na zníženie telesnej teploty, proti kašľu, bolesti hlavy, proti zápalu dýchacích ciest a podobne. Liečbu môžeme podporiť pitím bylinkových čajov a dbaním na dostatočný príjem tekutín, podávaním ľahšie stráviteľných jedál, vyšším príjmom vitamínov, najmä v ovocí a v zelenine," ozrejmili s tým, že antibiotiká sa bežne nepoužívajú.



Chrípka sa prejavuje horúčkou, bolesťami hrdla, suchým dráždivým kašľom, upchatým nosom, bolesťami hlavy, svalov, kĺbov aj stratou chuti do jedla, silnou únavou či celkovou fyzickou vyčerpanosťou. "Príznaky nastupujú náhle a sú intenzívne, pričom môžu pretrvávať až dva týždne," ozrejmil ÚVZ.



Vírus chrípky sa podľa neho ľahko šíri priamym kontaktom, najčastejšie kvapôčkovou infekciou. Upozornil na to, že prenos je možný aj kontaminovanými predmetmi, ktoré chorý používa, alebo povrchmi, ktorých sa dotýka. "Vstupnou bránou pre vírus chrípky sú horné dýchacie cesty a očné spojovky," dodal.