ÚVZ: Horúčavy môžu spôsobiť komplikácie, treba dbať na pitný režim

Bratislava 29. júna (TASR) - Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie. Treba preto dodržiavať viaceré odporúčania, dbať treba napríklad na pravidelný pitný režim. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).



„Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia - najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími alebo mentálnymi ochoreniami či osoby s nadváhou,“ priblížil úrad.



Vysoké teploty sa podľa neho spájajú napríklad so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou či zvracaním. ÚVZ preto apeloval na ľudí, aby počas horúčav dodržiavali pravidelný pitný režim, a to aj v prípade, že nepociťujú smäd. „Obmedzte fyzickú námahu a nezdržiavajte sa na priamom slnku,“ apeloval.



Vysoké teploty môžu v nedeľu potrápiť najmä západné a južné Slovensko. Takmer v celom Bratislavskom a Nitrianskom kraji, v okresoch Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská sobota, Veľký Krtíš, Dunajská Streda a Galanta môže teplota dosiahnuť 33 stupňov Celzia. Meteorológovia pre dané lokality vydali výstrahu prvého stupňa.