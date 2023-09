ÚVZ: Legionely sa môžu rozmnožovať najmä pri zlej údržbe rozvodov

Bratislava 2. septembra (TASR) - Legionely sú baktérie, ktoré sú všeobecne rozšírené vo vodných ekosystémoch v prírode. V umelom prostredí sa môžu rozmnožovať hlavne pri nesprávnej údržbe vodovodných rozvodných systémov, a teda môžu predstavovať zdravotný problém. Vzhľadom na aktuálny výskyt prípadov legionárskej choroby v Poľsku to priblížil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Podmienky s teplotou medzi 25 až 45 stupňov Celzia sú ideálne na množenie legionel. Okrem toho, rast týchto baktérií podporujú aj slizy (biofilmy) a nečistoty na vnútorných povrchoch potrubí, tesnenia a spoje z gumy a z prírodných vlákien, ohrievače a zásobníky teplej vody, nádrže alebo cisterny na teplú či studenú vodu a podobne," priblížil.



Baktérie predstavujú zdravotné riziko najmä pri starších osobách a ľuďoch s oslabenou imunitou. Môžu u nich vyvolať ochorenie nazývané legionelóza. To sa šíri vdýchnutím infikovaných vodných aerosólov, teda mikroskopických kvapôčok vody. "Väčšina zdravých ľudí s dostatočnou imunitou na to neochorie," priblížil úrad. Legionelóza môže prebiehať v dvoch formách, a to ako pontiacka horúčka (mierne ochorenie bez zápalu pľúc) alebo legionárska choroba (život ohrozujúca pneumónia).



Aerosóly s baktériami sa podľa ÚVZ najčastejšie vytvárajú napríklad pri spustení sprchy, vo vírivkách, fontánach či klimatizačných systémoch. "Treba preto zabezpečiť, aby teplá voda dosahovala 50 až 55 stupňov Celzia a zaistiť v celom vodovodnom systéme jej cirkuláciu," ozrejmil. Zároveň je podľa neho dôležité zabrániť stagnácii vody. Apeluje na ľudí, aby odpúšťali raz týždenne vodu zo spŕch aj kohútikov, ktoré dlhší čas neboli používané. Treba podľa neho tiež udržiavať hlavice a vodovodné kohútiky čisté, bez slizov, povlakov a usadenín. Apeluje tiež na dostatočne izolované rozvody s teplou vodou, aby nedochádzalo k ohrievaniu studenej vody.