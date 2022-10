ÚVZ: Odborníci očakávajú vyššiu chorobnosť na chrípku

Bratislava 6. októbra (TASR) - V aktuálnej chrípkovej sezóne očakávajú odborníci vyššiu chorobnosť na chrípku a podobné ochorenia ako počas predchádzajúcich dvoch rokov pandémie. Vychádzajú z vývoja na južnej pologuli, vyššej vnímavosti populácie k chrípkovým vírusom, nízkej zaočkovanosti Slovákov proti chrípke, ako aj absencie väčšiny protiepidemických opatrení. Uviedli to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.



Odborníci nevylučujú, že zvýšený výskyt chrípky a podobných ochorení nastúpi tento rok skôr. Chrípka tiež môže byť silnejšia ako posledné dva roky. "Pri nižšom výskyte chrípky v uplynulej sezóne sa totiž predpokladá, že populácia do značnej miery nemá ochranné hladiny protilátok, ktoré by obvykle vznikli po kontakte s chrípkovým vírusom," vysvetlili.



Ako doplnili, minulú chrípkovú sezónu sa zvýšila úroveň chrípkovej aktivity, stále však nedosiahla čísla spred pandémie. Zvýšený výskyt chrípky môže podľa ÚVZ SR vyústiť do chrípkových epidémií.



Indície o možnom priebehu chrípkovej sezóny získali odborníci z diania na južnej pologuli. Napríklad v Austrálii mali najhoršiu chrípkovú sezónu za posledných päť rokov, pričom počet prípadov bol trikrát vyšší ako priemer.



"Očkovaním je však možné zabrániť ťažkému priebehu chrípky u jednotlivcov, rastu počtu hospitalizácií v dôsledku komplikácií z ochorenia na chrípku, a tým aj nadbytočnému zaťaženiu zdravotníckeho systému," pripomenul ÚVZ SR. Pri epidémiách chrípky považujú odborníci očkovanie za kľúčové opatrenie, ktorým je možné zabrániť nežiaducim dosahom chrípky na rizikové skupiny obyvateľov.



Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začína od 40. kalendárneho týždňa a pretrváva do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka. Tentoraz teda vychádza na začiatok októbra až úvod mája.



Príznakmi chrípky sú horúčka nad 38 stupňov Celzia, bolesť hrdla, suchý, dráždivý kašeľ, upchatý nos, bolesti hlavy, svalov, kĺbov, strata chuti do jedla a silná únava, vyčerpanosť. Nastupujú náhle a sú intenzívne, pričom môžu pretrvávať až dva týždne.