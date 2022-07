ÚVZ: Opičie kiahne sa začínajú príznakmi podobnými chrípke

Bratislava 9. júla (TASR) - Opičie kiahne sa začínajú príznakmi podobnými chrípke, napríklad horúčkou, únavou, bolesťami svalov, zimnicou či opuchom lymfatických uzlín. Predpokladá sa, že vírus opičích kiahní môžu osoby prenášať už pri nich. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Do troch dní od nástupu týchto nešpecifických príznakov sa obvykle objavuje už aj vyrážka typická pre opičie kiahne," ozrejmil s tým, že výsyp nemusí byť rozsiahly. Zdôraznil pritom, že sa často objavujú prípady len s niekoľkými léziami, ktoré sa ďalej nerozširujú.



Vyrážky sa podľa neho môžu objaviť na tvári, v ústach, v genitálnej oblasti, na dlaniach či na chodidlách. Upozornil, že sa už zaznamenali prípady, keď sa nešpecifické príznaky objavili až po výsype.



Úrad priblížil, že vírus sa do organizmu dostáva dýchacími cestami, sliznicami alebo pri poranení kože. K prenosu medzi ľuďmi podľa neho dochádza priamym kontaktom s infekčnými léziami, telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priameho a dlhodobého kontaktu alebo nepriamo, napríklad kontaminovanou posteľnou bielizňou, oblečením, uterákmi či riadom.



Inkubačný čas ochorenia je šesť až 13 dní, kolísať môže aj od piatich do 21 dní. "Po odpadnutí poslednej chrasty je človek neinfekčný, príznaky zvyčajne zmiznú do dvoch až štyroch týždňov," dodal.



Na Slovensku vo štvrtok (7. 7.) potvrdili prvý prípad opičích kiahní. Chorá osoba je vo veku 20 až 59 rokov, nakazila sa pravdepodobne v zahraničí. Je izolovaná a hospitalizovaná. Všetky úzke kontakty podchytil príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.