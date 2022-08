ÚVZ: Pred prízemným ozónom je možné chrániť sa skrátením pobytu vonku

Bratislava 18. augusta (TASR) - Pred prízemným ozónom, ktorý je súčasťou letného smogu, je možné chrániť sa skrátením pobytu vonku. Počas smogovej situácie by si mali dávať pozor najmä citlivé skupiny obyvateľov, vysvetlila vedúca odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Milada Eštóková. Aktuálne platí upozornenie pre smogovú situáciu v Bratislave.



Podľa jej slov letný smog vzniká za intenzívneho slnečného svitu, keď pôsobí UV žiarenie na splodiny zo spaľovacích motorov. Tak sa vytvára ozón spolu so zmesou, ktorá dráždi očné rohovky a spojovky, sliznice dýchacích ciest a zhoršuje pľúcne funkcie.



Počas smogovej situácie by si mali dávať pozor najmä citlivé skupiny obyvateľov, pre ktoré môže mať dlhšie trvanie smogu nepriaznivé účinky na zdravie. "Citlivými skupinami sú deti vrátane dojčiat, tehotné ženy, starší ľudia a osoby s chronickým ochorením dýchacieho systému, obehového systému a tiež oslabení ľudia," uviedla Eštóková.



ÚVZ SR týmto skupinám odporúča skrátiť čas pobytu vonku. Nemali by športovať ani vykonávať ťažšiu fyzickú prácu. Najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok bývajú v ranných hodinách a večer po západe slnka. Najlepšie podmienky na pobyt vonku aj vetranie sú v skorých popoludňajších hodinách. Zároveň by sa mali ľudia vyhnúť domácim prácam, ktoré zvyšujú potrebu vetrania v byte.