ÚVZ: Riziko vzniku rakoviny možno znížiť zdravým životným štýlom

Bratislava 4. februára (TASR) - Niektoré faktory vplývajúce na vznik rakoviny možno ovplyvniť. Riziko možno znížiť napríklad zdravým životným štýlom či prevenciou. Ochoreniu pomáha predchádzať tiež očkovanie proti niektorým vírusom. Pripomenul to Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti sobotňajšieho Svetového dňa boja proti rakovine.



Priblížil, že faktormi, ktoré vplývajú na vznik rakoviny, sú okrem životného štýlu, životného prostredia či stravy i stúpajúci vek a genetika. "Možným faktorom vplývajúcim na rozvoj ochorenia by mohla byť aj úroveň a spôsob spracovania stresu, vedecké dôkazy sú však zatiaľ nejednoznačné," doplnil.



Pre rakovinu je podľa odboru typické nekontrolované a časté delenie buniek v tele. "Takéto bunky už nedokážu plniť svoju pôvodnú funkciu, spravidla vytvárajú zhluky (nádory) a častokrát dokážu zo svojho prvotného miesta migrovať aj do vzdialenejších častí tela," vysvetlil.



Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú počas februára v rámci svetového dňa realizovať zdravotno-výchovné aktivity. "Zamerajú sa najmä na prevenciu rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice, ako aj prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka," dodal odbor s tým, že bližšie informácie sú na webe úradov.



Svetový deň boja proti rakovine sa pripomína od roku 2002. Každoročne ho vyhlasuje Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny. Jeho cieľom je zabrániť miliónom úmrtí, ktorým sa dá predísť zvyšovaním povedomia a zlepšovaním vzdelávania. Spája sa s osvetovými aktivitami v oblasti prevencie.