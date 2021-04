ÚVZ: Seniori by nemali zabúdať na pohyb ani počas pandémie

Bratislava 10. apríla (TASR) - Bez pravidelného cvičenia dochádza k postupnej strate svalovej hmoty aj kondície. Takéto fyziologické zmeny sú s pribúdajúcim vekom, najmä u seniorov bez dostatočnej fyzickej aktivity, prirodzené. Upozornili na to pracovníci z Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Pravidelné cvičenie podľa odborníkov pomáha zosilnieť, spevniť kostné tkanivo, zlepšiť rovnováhu, koordináciu a pohyblivosť, znížiť riziko pádu či predchádzať vzniku civilizačných ochorení. "Aj pri svaloch seniorov platí pravidlo: Používajte ich, lebo ich stratíte," dodali odborní pracovníci.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča seniorom vo veku od 65 rokov v rámci týždňa aspoň 150 minút miernej aeróbnej aktivity, teda denne absolvovať polhodinovú prechádzku alebo aspoň 75 minút intenzívnejšej aeróbnej aktivity, prípadne ich kombináciu. Vhodné je tiež aspoň dvakrát do týždňa sa venovať posilňovacím cvičeniam a zostať v rámci možností aktívny. "Aj seniorom s obmedzenou pohyblivosťou odporúčame aspoň trikrát do týždňa cvičiť posilňovacie cviky," zdôraznili odborní pracovníci.



ÚVZ preto pripravil inštruktážne videá s ukážkami niektorých jednoduchých cvikov vhodných pre seniorov.