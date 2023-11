ÚVZ: Slováci sa za začali viac venovať fyzickej aktivite

Bratislava 1. novembra (TASR) - Slováci sa podľa prieskumu za posledných deväť rokov začali viac venovať fyzickej aktivite. Kým v roku 2013 sa žiadnej aktivite nevenovalo 27,3 percenta respondentov, v roku 2022 to bolo 15,3 percenta. Vyplýva to z prieskumu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý od roku 2013 pravidelne každé tri roky zisťuje úroveň zdravotného uvedomenia Slovákov.



"Respondenti sa najčastejšie venujú prechádzkam, 42,2 percenta, za nimi nasleduje rekreačný šport, 24,6 percenta. Menej ako 3,5 hodiny do týždňa sa pohybu venuje 33 percent a hneď potom viac ako 3,5 hodiny do týždňa 30,9 percenta respondentov," priblížil odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR.



Taktiež od roku 2013 kleslo percento ľudí, ktorí si myslia, že nemôžu ovplyvniť dĺžku svojho života. Z minuloročného prieskumu vyplýva, že 54 percent respondentov si myslí, že ju ovplyvniť môže, 36,6 percenta uviedlo, že sa dá dĺžka života ovplyvniť len čiastočne. "Výborne hodnotí svoj život 21,8 percenta a celkom dobre až 69,3 percenta respondentov. Spolu 44,3 percenta opýtaných v prieskume uviedlo, že verí, že ich budúcnosť bude lepšia, 12,6 percenta tvrdí, že nie," doplnili odborníci.



Zber dát sa uskutočnil od júla do septembra 2022 na vzorke 3764 respondentov, z toho 1882 žien a 1882 mužov. Priemerný vek respondentov bol 44 rokov, najmladší mal 15 a najstarší 97 rokov.