ÚVZ SR minulý rok zaznamenal 11 prípadov hepatitídy typu A

Bratislava 29. júla (TASR) - V roku 2020 Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zaznamenal 11 prípadov hepatitídy typu A. Tento rok ÚVZ zatiaľ eviduje štyri takéto prípady. Proti žltačke typu A sa dá zaočkovať na vlastnú žiadosť. Na sociálnej sieti to pripomenul ÚVZ.



Hepatitída typu A sa označuje aj ako "choroba špinavých rúk". "Dôsledne odporúčame dodržiavať hygienu, dodržiavať hygienické pravidlá, aj počas cestovania, používať pitnú vodu, umývať šaláty a ovocie pitnou vodou, umývanie zubov pitnou vodou, a tiež pozor na morské plody," spresnil ÚVZ.



Hepatitída je zápalové ochorenie pečene, ktoré spôsobuje poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. ÚVZ dodáva, že podľa príčiny ochorenia existuje niekoľko druhov hepatitíd, pričom najčastejším pôvodcom hepatitídy sú hepatotropné vírusy napádajúce pečeň.



Pozornosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sa sústredí podľa ÚVZ najmä na hepatitídu typu B a hepatitídu C, ktoré bez liečby prechádzajú do chronickej hepatitídy, spôsobujú vážne zdravotné problémy, cirhózu či rakovinu pečene. "V súvislosti s hepatitídou na svete zomrie jeden človek každých 30 sekúnd," uviedol ÚVZ.