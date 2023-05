ÚVZ: Účinnou prevenciou voči žltačke typu A je očkovanie

Bratislava 8. mája (TASR) - Účinným prostriedkom pred vznikom vírusovej hepatitídy typu A, teda žltačky typu A je očkovanie. Ďalšou účinnou prevenciou sú dôkladná hygiena rúk, vysoký hygienický štandard bývania, hromadné zásobovanie obyvateľstva zdravotne bezpečnou pitnou vodou z kontrolovaných vodovodov či zabezpečenie kanalizácie. Uviedla to vedúca Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Adriana Mečochová.



"Očkovanie je dôležité vzhľadom na lokálne epidémie žltačky typu A. Takéto epidémie sa cyklicky opakujú cca každých štyri až päť rokov. Význam očkovania narástol aj vzhľadom na záujem o cestovanie do exotických destinácií so zníženým hygienickým štandardom," priblížila.



Ozrejmila, že očkovanie proti žltačke typu A je odporúčané vzhľadom na riziko ochorenia konkrétneho jednotlivca. Zaočkovať by sa podľa jej slov mali napríklad osoby pred plánovanou cestou do krajín s nízkou sociálno-ekonomickou a hygienickou úrovňou a vysokou cirkuláciou vírusu v populácii. Rovnako tiež deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom. Očkovanie sa odporúča aj osobám dispenzarizovaným pre chronické ochorenie pečene, pacientom s hemofíliou a inými poruchami zrážanlivosti krvi či zamestnancom v potravinárstve. "Pre vybrané profesie je očkovanie proti žltačke typu A povinné," podotkla Mečochová.



Očkovanie je podľa jej slov bezpečné. "Len zriedkavo je sprevádzané malými lokálnymi a celkovými reakciami, ako sú prechodná bolestivosť v mieste vpichu, začervenanie, vyrážka, mierne zvýšená teplota, vzácne únava a pocit na zvracanie," doplnila. Zdravotné poisťovne podľa nej ponúkajú príspevok na odporúčané očkovanie proti žltačke typu A, prípadne na kombinovanú vakcínu proti žltačke typu A a B. "Dostupnosť a konkrétne podmienky získania príspevku si overte u svojej poisťovne," povedala.



Vírusová hepatitída typu A je prenosné ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy A. U človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Prenáša sa najmä špinavými rukami, vírusom kontaminovanými potravinami či vodou. Inkubačný čas ochorenia je 15 až 50 dní. Choroba sa podľa Mečochovej začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi, ktoré sú spojené s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, zvýšenou teplotou či s tmavým močom. "O niekoľko dní sa u chorého môže objaviť žltačka, pričom žlté sfarbenie pokožky a slizníc sa častejšie pozoruje u adolescentov a dospelých než v prípade detí," dodala.