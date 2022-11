ÚVZ:Pri horúčke po návšteve krajiny s výskytom eboly vyhľadajte lekára

Bratislava 5. novembra (TASR) - Pri príznakoch horúčky či hnačky po návrate z krajiny, kde sa vyskytuje ochorenie ebola, sa odporúča vyhľadať lekársku starostlivosť. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Ak sa u vás v období niekoľkých týždňov po návrate z krajiny, kde sa ochorenie vyskytuje, objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, zvracanie, nevysvetliteľné krvácanie, silné bolesti hlavy, odporúča sa preventívne vyhľadať lekársku starostlivosť a informovať lekára o vašej cestovateľskej anamnéze," priblížil.



Pri priamom vystavení sa telesným tekutinám živých alebo mŕtvych infikovaných osôb alebo zvierat by ľudia mali vyhľadať zdravotnú starostlivosť a zdieľať informácie o ich cestovateľskej anamnéze. Rovnako tak aj v prípade, ak mali nechránený pohlavný styk s vyliečeným pacientom.



Odporúča sa tiež telefonicky kontaktovať zdravotnícke zariadenie. "Aby si zdravotnícky personál mohol ešte pred vaším ošetrením či prijatím zaobstarať osobné ochranné pomôcky," skonštatoval.



Ebola je zriedkavé, no veľmi závažné vírusové ochorenie spôsobené vírusom eboly. Má vysokú mieru úmrtnosti (25 až 90 percent v závislosti od typu vírusu). V súčasnosti prebieha epidémia eboly spôsobená sudánskym vírusom v piatich oblastiach Ugandy. Väčšina ohnísk sa doteraz vyskytla v subsaharských krajinách.