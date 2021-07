ÚVZ:Prítomnosť rádioaktívnych prvkov v termálnych vodách je prirodzená

Podhájska 21. júla (TASR) – Prítomnosť rádioaktívnych prvkov v geotermálnej vode, ktorú dlhodobo využívalo Termálne kúpalisko v Podhájskej, znepokojila verejnosť. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zverejnilo, že vo vode z vrtu v Podhájskej sú prítomné niektoré rádioaktívne prvky v takom rozsahu, ktorý viacnásobne prekračuje zdravotné limity. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ubezpečuje občanov, že nie je žiadny dôvod na paniku.



„V súvislosti s medializovanou témou rádioaktívnych prvkov v termálnych vodách si dovoľujeme konštatovať, že ich prítomnosť v termálnych vodách je prirodzená a závisí od geologického podložia, z ktorého sa termálna voda získava. Vzhľadom na to, že prítomnosť rádioaktívnych prvkov sa v termálnej vode predpokladá, v súčasnosti národná ani európska legislatíva nestanovuje kritériá na hodnotenie prítomnosti rádionuklidov v termálnych vodách určených napríklad na kúpanie,“ skonštatovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



ÚVZ zároveň uviedol, že v spojitosti s geotermálnou vodou sa informovalo o rádiologických ukazovateľoch, ktoré sú definované pre pitnú vodu, prírodnú minerálnu vodu alebo pramenitú vodu určenú na ľudskú spotrebu. „Tieto rádiologické ukazovatele nie sú definované pre podzemnú geotermálnu vodu. Chceli by sme upokojiť verejnosť a uviesť, že ani v prípade pobytu ľudí v termálnom kúpalisku a náhodného požitia termálnej vody z kúpaliska z uvedeného vrtu sa nepredpokladá ohrozenie ich zdravia,“ uviedla Račková.



Stanovisko ÚVZ potvrdzuje aj Viktor Goliáš z Ústavu geochémie, mineralógie a nerastných zdrojov Karlovej univerzity v Prahe. „Z hľadiska minerálnych vôd, ku ktorým Podhájska určite patrí, je rádioaktivita vnímaná ako pozitívna zložka, ktorá pôsobí liečivo. Panika je určite zbytočná,“ zverejnila vyjadrenie odborníka obec Podhájska, ktorá je prevádzkovateľom kúpaliska.



Na potrebu ochrany zdravia občanov poukázal aj premiér Eduard Heger (OĽANO). „Rozhodnutie o zatvorení termálnych bazénov nie je ľahké. Je to však rozhodnutie na základe parametrov vody. Najdôležitejšie je, aby sme ochránili zdravie občanov. To je primárne kritérium, ktoré musíme brať do úvahy," priblížil predseda vlády.



„Máme záujem, aby Podhájska mohla fungovať v čo najbežnejšom režime. Ak by sa ukázalo, že sa tam falšovali čísla a že ľudia sa chodili veselo kúpať do rádioaktívnej vody, tak s tým niečo musíme robiť. Budeme pripravení poskytnúť akúkoľvek pomoc tomuto regiónu, pretože si uvedomujeme, že je veľkým zdrojom pracovných miest. Prioritné musí byť zdravie," povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



ÚVZ ubezpečuje verejnosť, že regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) pravidelne vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor a pri kontrolách sa striktne riadia platnou legislatívou, ktorá stanovuje parametre kvality vody vhodnej na kúpanie. „Ubezpečujeme tiež, že RÚVZ povoľujú prevádzku iba tých kúpalísk, ktoré tieto parametre kvality vody spĺňajú. Legislatíva okrem rozsahu a frekvencie vyšetrenia kvality vody, limitných hodnôt ukazovateľov kvality vody stanovuje i požiadavky na vybavenie a prevádzku prírodných kúpalísk, biokúpalísk a krytých a nekrytých umelých kúpalísk, ktoré je povinný prevádzkovateľ zabezpečiť,“ potvrdila Račková.