ÚVZ:Vyučovanie bolo prerušené v 299 výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Bratislava 9. decembra (TASR) - Vyučovanie bolo tento týždeň prerušené v 299 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho v siedmich išlo o prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu len v jednotlivých triedach. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informuje na svojom webe.



Vyučovanie prerušili v 140 materských školách. Z toho najviac (33) bolo v Žilinskom kraji. Ďalej to bolo 152 základných škôl a sedem stredných škôl. Najviac zavretých základných škôl (44) bolo v Žilinskom kraji.



Počas týždňa bolo hlásených 73.048 akútnych respiračných ochorení (ARO), chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 39,1 percenta. "Obdobný vývoj chorobnosti sme počas aktuálnej chrípkovej sezóny očakávali. Predpokladáme, že chorobnosť na chrípku aj iné respiračné ochorenia bude do vianočných prázdnin ešte rásť a počas ich priebehu klesne - deti sa vtedy nezdržiavajú v školských kolektívoch a do práce chodí z dôvodu dovoleniek menej ľudí," uviedol hlavný hygienik Ján Mikas.