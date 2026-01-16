< sekcia Import
Už žiadne nepríjemné ihličky: Čo skutočne pomáha pri neuropatii?
Keď vás každú noc zobudí pocit, akoby vám po nohách liezli tisíce mravcov alebo vás niekto pichal rozžeravenými ihličkami, je ťažké zachovať pokoj.
Autor OTS
Bratislava 16. januára (OTS) - Neuropatia nie je len lekársky pojem, ale vyčerpávajúci stav, ktorý človeka oberá o spánok a radosť z pohybu. Dobrou správou je, že existujú spôsoby, ako tieto prejavy stlmiť a vrátiť nervom potrebný kľud.
Správna kombinácia vitamínov upokojuje podráždené nervy
Nervy potrebujú palivo na regeneráciu, a tým sú predovšetkým vitamíny skupiny B, hlavne B12 a B6. Ak sú tieto dráhy vyhladované, začnú vysielať falošné signály bolesti. Silná neuropatia sa však dá zmierniť aj kyselinou alfa-lipoovou, čo je silný antioxidant, ktorý chráni nervové bunky pred ďalším rozpadom a zlepšuje ich prekrvenie.
Každodenný pohyb a striedanie teplôt vracajú do končatín potrebný cit
Možno sa vám do cvičenia nechce, ale prekrvenie je pre poškodený nerv ako živá voda. Stačí krátka prechádzka alebo jednoduché naťahovanie na podložke. Často je totiž príčinou nepohodlia aj veľká bolesť krížov, ktorá mechanicky dráždi nervové korene a bolesť potom vystreľuje až do chodidiel. Pomáha aj striedavá sprcha, ktorá "prebudí" cievy a odplaví zápalové látky.
Kvalitná obuv a hygiena spánku eliminujú zbytočné nočné dráždenie
Niekedy sú riešenia prekvapivo jednoduché. Tesné topánky alebo ponožky s gumičkou, ktorá reže, dokážu nervy vybičovať k šialenstvu. Skúste voľnejšie materiály a pred spaním si doprajte masáž s chladivým gélom. Keď mozog dostane iný podnet (dotyk, chlad), často prestane vnímať to neznesiteľné pálenie, čo vám umožní konečne zaspať bez pocitu, že vaše nohy sú v ohni.
Obsah článku slúži výhradne na informačné účely a nenahrádza odbornú lekársku diagnostiku ani liečbu. Pri pretrvávajúcich problémoch s nervovou sústavou vždy konzultujte svoj stav s lekárom alebo neurológom.
