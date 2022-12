Úžasná biografia tenistu Rogera Federera. Majster

Bratislava 14. decembra (OTS) - Na trhu je mnoho kníh o Rogerovi Federerovi, no ani jedna tak dôverne nepribližuje tohto športovca, jeho podporný tím a najelitnejších svetových tenistov vrátane rivalov, ako sú Rafael Nadal, Novak Djoković a Andy Roddick ako táto publikácia.V knihe Majster sa autor Christopher Clarey rozpráva s Federerom a jeho najbližšími a odhaľuje život tohto tenisového velikána.Hra Rogera Federera často vyzerá až neuveriteľne jednoducho. Prepracovanými bekhendmi, šmýkajúcimi sa forhendmi a smečmi vo výskoku doslova popiera gravitáciu a zotrváva na tenisovom výslní napriek cynizmu, ktorým je svet športu presýtený. Jeho profesionálny prerod z náladového tínedžera s odfarbenými vlasmi na sebaistého a elegantného tenistu je však výsledkom dlhoročnej driny, nie šťastných okolností. Roger nemá len obrovský talent. Vyniká odvahou a húževnatosťou.Vypočujte si úryvok.Z knihy číta Kamil Mikulčík:Christopher Clarey, v súčasnosti jeden z najlepších medzinárodných športových novinárov, písal o Federerovi od jeho profesionálnych začiatkov. Autor sa sústreďuje na kľúčových ľudí, miesta a míľniky vo Federerovej dlhej a bohatej kariére.V knihe Majster z vydavateľstva Ikar ukazuje jeho jedinečnú životnú cestu plnú víťazstiev aj niekoľkých zdrvujúcich porážok. Cestu, ktorá nanovo definovala pojem „svetová jednotka“ a priniesla Federerovi nevídaný obdiv fanúšikov.Už 30 rokov píše o svetovom športe pre New York Times a International Herald Tribune z Francúzska, zo Španielska a z USA. Patrí medzi popredných svetových tenisových znalcov. Ako novinár absolvoval svoj prvý grandslamový turnaj v roku 1990 vo Wimbledone. V roku 2018 získal ocenenie Eugene L. Scott Award od Medzinárodnej tenisovej siene slávy za „úprimné slová a kritiku tenisu“ a „významný vplyv v tenisovom svete“. V minulosti vyhral novinársku súťaž Associated Press Sports Editors. Ako bývalý tenista z Williamsu precestoval a písal z viac ako sedemdesiatich krajín na šiestich kontinentoch.Milan Buno, knižný publicista