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V Banskej Bystrici schválili dodatok, umožní nákup 7 trolejbusov
V rámci verejnej dopravy v Banskej Bystrici sa niekoľko mesiacov hovorí aj o modernizácii autobusov.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. augusta (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Banskej Bystrici na pondelňajšom mimoriadnom zasadnutí schválilo dodatok k zmluve s Dopravným podnikom mesta (DPM) Banská Bystrica, ktorý umožní z eurofondov nakúpiť sedem nových trolejbusov. Dopravca nákup pôvodne podmieňoval predĺžením zmluvy o štyri roky, vyrokovaný dodatok nakoniec hovorí o tom, že trolejbusy za európske peniaze prejdú po roku 2030 pod nového poskytovateľa trolejbusovej dopravy alebo samotné mesto.
Dodatok, ktorý MsZ schválilo, je podľa mesta podmienkou vyplývajúcou zo zmluvy o dotácii na nákup siedmich moderných trolejbusov. Dopravcovi tak podľa samosprávy už nič nebráni podpísať zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške približne päť miliónov eur. Nové trolejbusy by podľa odhadov radnice mohli byť do verejnej dopravy zaradené približne o rok.
„Tieto trolejbusy budú prevádzkované počas celej svojej životnosti v meste Banská Bystrica. Dopravca, ktorý čerpá tieto zdroje, po ukončení zmluvy, aj v prípade mimoriadneho skoršieho ukončenia, prevedie trolejbusy na mesto alebo na vysúťaženého nového dopravcu,“ priblížil pre médiá po zasadnutí MsZ primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Podľa predsedu petičného výboru Za lepšiu MHD v Banskej Bystrici a kandidáta na mestského poslanca Mateja Bučka mesto rozhoduje o budúcnosti mestskej hromadnej dopravy bez pripravenej stratégie. Pripomenul tiež, že DPM Banská Bystrica, ktorej väčšinovým akcionárom je od roku 2010 spoločnosť SAD Zvolen, už niekoľko mesiacov porušuje platnú zmluvu, keďže priemerný vek vozového parku prekračuje dohodnutých 13 rokov. Aktuálna dohoda o nákupe nových vozidiel navyše podľa jeho slov v meste nepriamo zabetónuje súčasného dopravcu.
„Problémom je, že čerpanie dotácie presahuje rok 2030, keď sa končí zmluva s týmto dopravcom. To znamená, že po roku 2030 buď bude pokračovať súčasný dopravca, alebo si mesto vytvorí vlastný dopravný podnik, alebo ho nahradí iný dopravca. Všetky trolejové dráhy a vozovne však vlastní DPM Banská Bystrica, nemáme právne, majetkovo ani finančne vyriešené, ako bude trolejbusová doprava po roku 2030 vyzerať. Napriek tomu tu nakupujeme z verejných prostriedkov pre súkromného dopravcu sedem nových trolejbusov,“ uviedol Bučko.
Nákup nových trolejbusov má podľa radnice priniesť mestu aj finančnú úsporu. Náklady na prevádzku trolejbusovej dopravy majú byť totiž znížené o sumu, ktorú dopravca získa z eurofondov. Podľa mestskej poslankyne a kandidátky na primátorku Diany Javorčíkovej je však úspora rozpočítaná na obdobie desiatich rokov, hoci zmluva so súčasným dopravcom sa končí o štyri.
„To znamená, že k reálnej úspore takmer piatich miliónov eur vlastne nikdy nedôjde, ak sa nerozhodneme pokračovať s týmto dopravcom aj po roku 2030. Zjednodušene povedané, za týchto 40 mesiacov, odkedy dostaneme prvý nový trolejbus do konca zmluvy v roku 2030, dostaneme úsporu 1,6 milióna eur namiesto sľubovaných takmer päť miliónov,“ skonštatovala Javorčíková.
V rámci verejnej dopravy v Banskej Bystrici sa niekoľko mesiacov hovorí aj o modernizácii autobusov. Súčasný dopravca SAD Zvolen môže na nákup 36 vozidiel čerpať z európskych zdrojov približne 15 miliónov eur. I v tomto prípade spoločnosť pôvodne žiadala predĺženie zmluvy o štyri roky, k čomu zatiaľ nedošlo. Podľa radnice rokovania s dopravcom pokračujú a cieľom mesta je, aby bol vozový park pre autobusovú dopravu obnovený.
Dodatok, ktorý MsZ schválilo, je podľa mesta podmienkou vyplývajúcou zo zmluvy o dotácii na nákup siedmich moderných trolejbusov. Dopravcovi tak podľa samosprávy už nič nebráni podpísať zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške približne päť miliónov eur. Nové trolejbusy by podľa odhadov radnice mohli byť do verejnej dopravy zaradené približne o rok.
„Tieto trolejbusy budú prevádzkované počas celej svojej životnosti v meste Banská Bystrica. Dopravca, ktorý čerpá tieto zdroje, po ukončení zmluvy, aj v prípade mimoriadneho skoršieho ukončenia, prevedie trolejbusy na mesto alebo na vysúťaženého nového dopravcu,“ priblížil pre médiá po zasadnutí MsZ primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Podľa predsedu petičného výboru Za lepšiu MHD v Banskej Bystrici a kandidáta na mestského poslanca Mateja Bučka mesto rozhoduje o budúcnosti mestskej hromadnej dopravy bez pripravenej stratégie. Pripomenul tiež, že DPM Banská Bystrica, ktorej väčšinovým akcionárom je od roku 2010 spoločnosť SAD Zvolen, už niekoľko mesiacov porušuje platnú zmluvu, keďže priemerný vek vozového parku prekračuje dohodnutých 13 rokov. Aktuálna dohoda o nákupe nových vozidiel navyše podľa jeho slov v meste nepriamo zabetónuje súčasného dopravcu.
„Problémom je, že čerpanie dotácie presahuje rok 2030, keď sa končí zmluva s týmto dopravcom. To znamená, že po roku 2030 buď bude pokračovať súčasný dopravca, alebo si mesto vytvorí vlastný dopravný podnik, alebo ho nahradí iný dopravca. Všetky trolejové dráhy a vozovne však vlastní DPM Banská Bystrica, nemáme právne, majetkovo ani finančne vyriešené, ako bude trolejbusová doprava po roku 2030 vyzerať. Napriek tomu tu nakupujeme z verejných prostriedkov pre súkromného dopravcu sedem nových trolejbusov,“ uviedol Bučko.
Nákup nových trolejbusov má podľa radnice priniesť mestu aj finančnú úsporu. Náklady na prevádzku trolejbusovej dopravy majú byť totiž znížené o sumu, ktorú dopravca získa z eurofondov. Podľa mestskej poslankyne a kandidátky na primátorku Diany Javorčíkovej je však úspora rozpočítaná na obdobie desiatich rokov, hoci zmluva so súčasným dopravcom sa končí o štyri.
„To znamená, že k reálnej úspore takmer piatich miliónov eur vlastne nikdy nedôjde, ak sa nerozhodneme pokračovať s týmto dopravcom aj po roku 2030. Zjednodušene povedané, za týchto 40 mesiacov, odkedy dostaneme prvý nový trolejbus do konca zmluvy v roku 2030, dostaneme úsporu 1,6 milióna eur namiesto sľubovaných takmer päť miliónov,“ skonštatovala Javorčíková.
V rámci verejnej dopravy v Banskej Bystrici sa niekoľko mesiacov hovorí aj o modernizácii autobusov. Súčasný dopravca SAD Zvolen môže na nákup 36 vozidiel čerpať z európskych zdrojov približne 15 miliónov eur. I v tomto prípade spoločnosť pôvodne žiadala predĺženie zmluvy o štyri roky, k čomu zatiaľ nedošlo. Podľa radnice rokovania s dopravcom pokračujú a cieľom mesta je, aby bol vozový park pre autobusovú dopravu obnovený.