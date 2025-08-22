Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Banskobystrickom a Košickom kraji treba rátať s povodňami

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Povodne z trvalého dažďa môžu vzniknúť takmer v celom Banskobystrickom kraji, v rámci Košického s nimi treba rátať v okresoch Košice okolie - Bodva, Košice okolie - Hornád a Rožňava.

Bratislava 22. augusta (TASR) - Vo viacerých okresoch Banskobystrického a Košického kraja treba rátať v piatok s povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal hydrologické výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 15.00 h.

Povodne z trvalého dažďa môžu vzniknúť takmer v celom Banskobystrickom kraji, v rámci Košického s nimi treba rátať v okresoch Košice okolie - Bodva, Košice okolie - Hornád a Rožňava. „Vzhľadom na (očakávaný, pretrvávajúci) trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ priblížil SHMÚ.
.

