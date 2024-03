V Banskobystrickom kraji je 19 posudkových lekárov, to však nestačí

Banská Bystrica 31. marca (TASR) - V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) je v súčasnosti 19 posudkových lekárov, tento počet je však nedostatočný. Pre TASR to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr s tým, že ich priemerný vek je 56 rokov.



Dodal, že v BBSK chýba spolu šesť posudkových lekárov. Najviac je to priamo v pobočke Sociálnej poisťovne Banská Bystrica, sú to traja. "V okrese Rimavská Sobota má Sociálna poisťovňa stav posudkových lekárov naplnený, teda takíto lekári nechýbajú," objasnil.



Ako informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, aj situácia s lekármi špecializovanej ambulantnej starostlivosti je na celom Slovensku vážna. Dôvodmi sú nedostatok odborníkov a zdravotných sestier i vysoký vek lekárov, ktorí postupne končia a zatvárajú svoje ambulancie. "Od otváraní vlastných ambulancií ich navyše často odrádza byrokracia a neúnosná administratívna záťaž," zdôraznila.



Podľa nej v kraji chýbajú viaceré druhy starostlivosti. Najviac však v špecializáciách diabetológia, endokrinológia a reumatológia. Ďalej aj kardiológovia pre deti aj dospelých, neurológovia pre deti aj dospelých i oftalmológovia. Sú to aj ortopédia, pľúcna ambulancia či psychiatri pre deti aj dospelých. "Rovnako tak chýbajú aj všeobecní lekári pre dospelých a aj pre deti a dorast," spomenula.



Poznamenala, že v prípade rezidentského programu vníma BBSK záujem zo strany lekárov. Snažia sa ich osloviť priamo na školách a aj budúcich lekárov v posledných ročníkoch štúdia medicíny. "Kraj otvára vlastné krajské ambulancie a v tejto aktivite bude pokračovať," potvrdila. Podľa tohto modelu funguje napríklad pľúcna ambulancia v priestoroch detvianskej polikliniky. Ordinuje v nej lekárka Jana Makasová. "Zamestnávame pani doktorku, zariaďujeme ambulanciu, robíme výkazy i zmluvy s poisťovňami. Ona sa tak stará len o pacientov," zhrnul v minulosti počas jej otvorenia riaditeľ odboru zdravotníctva BBSK Martin Caudt.