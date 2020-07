V Banskobystrickom kraji zaznamenali prípady kliešťovej encefalitídy

Banská Bystrica 26. júla (TASR) – Dva nové prípady kliešťovej encefalitídy A84.0 zaznamenal počas aktuálneho týždňa v rámci Banskobystrického kraja Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica. Informovala o tom jeho hovorkyňa Mária Tolnayová.



„V prvom prípade šlo o prisatie klieštia (zaklieštenie) v Banskobystrickom okrese. Druhý prípad sa vyskytol v okrese Brezno u 57-ročného muža, na ktorého sa kliešť prisal na vychádzke so psom,“ konkretizovala Tolnayová.



Doplnila, že od roku 2016 zaznamenávajú v Banskobystrickom kraji najviac prípadov týchto ochorení na Slovensku. „Súvisí to pravdepodobne so zmenou klimatických podmienok, keďže kliešte nemajú rady horúco a sucho. Zvýšený počet ochorení môže súvisieť aj s epidémiami, ktoré sa v kraji pravidelne vyskytujú,“ podotkla hovorkyňa.