V Berlíne podpálili pamätník venovaný deportovaným Židom

Berlín 13. augusta (TASR) - V nemeckej metropole Berlín sa v sobotu odohral podpaľačský útok na pamätník venovaný židovským obyvateľom deportovaným nacistami do koncentračných táborov, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Polícia spresnila, že podozrivý muž podpálil box s knihami o nacizme, ktorý bol súčasťou pamätníka. "Zhoreli takmer všetky knihy," uviedli policajné zdroje na platforme X (predtým Twitter).



Muža zahliadli dvaja svedkovia, keď na úsvite podpaľoval improvizovanú knižnicu vyrobenú zo starej telefónnej búdky.



Miniknižnica bola súčasťou pamätníka známeho ako Nástupište 17 (Gleis 17) na berlínskej stanici Grünewald, napísala v sobotu DPA.



Z tohto nástupišťa bolo od roku 1941 do nacistických koncentračných táborov smrti v Rige a Varšave, ako aj do táborov Auschwitz a Terezín deportovaných 50.000 nemeckých Židov.



Súčasťou berlínskeho pamätníka, ktorý odhalili v januári 1998, je aj 186 plakiet osadených pozdĺž železničnej trate s uvedením dátumu odchodu každého vlaku, počtu odvezených židov a miesta, kam ich deportovali, informuje DPA.