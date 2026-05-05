V Bratislave ocenili Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2025
Putovná výstava tam potrvá do 25. júna.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 5. mája (TASR) - Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku a Slovenskou národnou knižnicou predstavili v utorok v Bratislave najkrajšie knihy za rok 2025. Kolekciu ocenených kníh v 34. ročníku súťaže Najkrajšie knihy Slovenska (NKS) sprístupňuje v Galérii Dušana Rolla. Putovná výstava tam potrvá do 25. júna. TASR o tom za organizátora informovala Eva Vargová.
Slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré sa udeľujú každoročne výnimočným knihám a tvorcom, sa uskutočnilo v Martineu. Víťaznú kolekciu tvorí 20 knižných titulov a dve študentské práce. Porota udelila aj päť štatutárnych cien.
Cenu Bibiany autorovi za vynikajúce ilustrácie udelili dvom ilustrátorom - Kataríne Vavrovej za ilustrácie do knihy Maši Haľamovej Poézia srdca a Petrovi Pollágovi za ilustrácie v knihe Martina Vladika Zahalený erotikon.
Cenu Bibiany vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu Hviezdolapka udelili Vydavateľstvu Matice slovenskej. Ocenenie za bibliofilské vydanie patrí autorovi Ondrejovi Rudavskému.
Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie získala spoločnosť TBB, Banská Bystrica za knihu Maša Haľamová - Poézia srdca. Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu porota udelila Williamovi Kubisovi za prácu Somnabulist blues a Miroslave Zavoďanovej za prácu Lacuna.
V 34. ročníku súťaže NKS odborná a nezávislá porota posudzovala 73 knižných titulov vydaných v roku 2025 v kategóriách literatúra pre deti a mládež, beletria, knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, vedecká a odborná literatúra, bibliofílie a autorské knihy a študentské práce. Prihlásené knihy hodnotila porota zložená z ilustrátorov, grafických dizajnérov, výtvarných teoretikov, polygrafov.
Tituly, ktoré splnili kritériá súťaže NKS 2025, prešli bodovaním jednotlivých porotcov a boli zoradené do celkov podľa počtu získaných bodov. „Ocenené boli diela, ktoré vynikajú ako profesionálnym prevedením, tak aj inovatívnym prístupom k vizuálnej komunikácii. Knihám, ktoré splnili náročné výtvarné a technické kritériá, porota udelila ocenenie Najkrajšie knihy Slovenska 2025,“ uvádza Bibiana k súťaži, ktorá je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965. Jej poslaním je podporiť a oceniť vysokú estetickú a technickú kvalitu knižných publikácií vydaných na Slovensku so zameraním na ich výtvarné a grafické spracovanie, komplexnosť dizajnérskeho prístupu a vzájomné harmonické prepojenie s obsahom publikácie.
Víťazná kolekcia 20 knižných titulov je súčasťou putovnej výstavy Najkrajšie knihy Slovenska 2025, ktorú otvorili v Galérii Dušana Rolla, kde potrvá do 28. júna. Slovensko bude reprezentovať aj na významných zahraničných knižných veľtrhoch a súťažiach, napríklad na Frankfurtskom knižnom veľtrhu či v súťaži Najkrajšie knihy sveta, ktorá sa bude konať v Lipsku.
Najkrajšiu knihu Slovenska za rok 2025 má aj cestovateľ a fotograf F. Kulisev
Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil v utorok v Bratislave najkrajšie knihy za rok 2025. V kolekcii ocenených kníh v 34. ročníku súťaže Najkrajšie knihy Slovenska (NKS) je aj publikácia Zem/Earth z dielne cestovateľa a fotografa Filipa Kuliseva. Za uplynulé desaťročie sa prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Vo svojej trinástej knihe ukázal to najlepšie zo 170 krajín sveta, ktoré navštívil.
„Veľmi si vážim ocenenie pre knihu Zem/Earth, ktorá prináša to najlepšie zo 170 navštívených krajín. Považujem to za vrchol mojej doterajšej tvorby a bolo pre mňa cťou, že príhovor jej venovalo monacké knieža Albert II., významný svetový obhajca ochrany prírody,“ reagoval Kulisev pre TASR na udelenie ocenenia.
„Nepatrí len mne, ale celému tímu, ktorý mi pomáhal s grafikou, textami, prekladmi a podobne. Krása, ktorou nás obklopuje príroda, nie je samozrejmosťou a to čo dnes považujeme za bežné, už zajtra nemusí existovať. Preto verím, že budúce generácie nebudú brať túto knihu ako svedectvo o stratenom svete,“ dodal autor, ktorý prostredníctvom svojich fotografií chce ukázať rozmanitosť a čaro štyroch základných klimatických pásiem Zeme. V ocenenej publikácii sú zastúpené všetky kontinenty a rozmanité prírodné scenérie - od ľadovcov cez horské jazerá, púšte, oceány a kaňony až po málo prístupné ostrovy a miesta národných parkov na celom svete. Viac ako 400 fotografií zo svojich ciest Kulisev zvýraznil geografickými faktami.
Víťaznú kolekciu NKS 2025 tvorí 20 knižných titulov a dve študentské práce. Odborná porota udelila aj päť štatutárnych cien, ktoré sú spojené i s finančným ohodnotením. Hlavným cieľom súťaže je zvyšovanie úrovne knižnej kultúry na Slovensku, najmä z hľadiska jej vizuálneho spracovania, mapovania knižnej tvorby a propagácie najkvalitnejších titulov doma i v zahraničí.
Víťaznú kolekciu 20 knižných titulov, ktorá je súčasťou putovnej výstavy Najkrajšie knihy Slovenska 2025, sprístupnila Bibiana v Galérii Dušana Rolla.
