V Bratislave platí upozornenie na smogovú situáciu pre prízemný ozón

Na snímke budova Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na Jeséniovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

K najcitlivejším skupinám populácie na ozón patria podľa SHMÚ starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Bratislava 9. augusta (TASR) - Pre celú Bratislavu platí upozornenie na smogovú situáciu pre prízemný ozón. Informačný prah pre prízemný ozón bol prekročený na Mamateyovej a Jeséniovej ulici a taktiež vo Vlčom hrdle. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

K najcitlivejším skupinám populácie na ozón patria podľa SHMÚ starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy. U citlivých osôb sa môže vyskytnúť dráždenie očí, nosa a hrdla, pocit tlaku na prsiach, kašeľ a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest, priblížili odborníci.

Odporúčajú preto obmedziť dobu pobytu vonku, skrátiť vetranie obytných miestností, obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzickú prácu, športové aktivity) a nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia, napríklad natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie či voľné spaľovanie.
