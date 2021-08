V Británii vytvorili matematický model pre rast svalov pri cvičení

Londýn 26. augusta (TASR) – Výskumníci z Univerzity v Cambridgei vyvinuli matematický model, ktorý dokáže určiť optimálny cvičebný režim pre budovanie svalstva. Informovala o tom univerzita na svojej webovej stránke.



Model je založený na predchádzajúcom výskume vedcov Eugena Terentjeva a Neila Ibatu. Zistili pri ňom, že makromolekuly titínu sú zodpovedné za tvorbu chemických signálov, ktoré ovplyvňujú rast svalov. Terentjev a Ibata teraz vytvorili komplexnejší model, do ktorého zahrnuli ďalšie informácie, ako napríklad výmenu metabolickej energie, dĺžku opakovania cvikov a zotavenie svalov. Použili pri tom výstupy z predchádzajúcich dlhodobých štúdií o svalovej hypertrofii.



Výsledky nového výskumu naznačujú, že pre každého existuje istá optimálna hmotnosť na cvičenie a budovanie svalovej hmoty. Svaly môžu byť zaťažené blízko svojho maxima len na veľmi krátky čas, pričom záťaž v dlhšom časovom úseku aktivuje bunkové signalizačné kanály vedúce k syntéze nových svalových bielkovín. Pod istou hranicou záťaž nedokáže vytvoriť dostatočné signály, čo by si vyžadovalo značné predĺženie času cvičenia na dosiahnutie želaného výsledku.



"Prekvapujúco nevieme veľa o tom, prečo a ako pôsobí cvičenie na budovanie svalstva. Máme len veľa osobných skúseností jednotlivcov, avšak veľmi málo tvrdých dát," uviedol Terentjev.



Svalstvo tvoria iba dva mikrometre dlhé a menej než jeden mikrometer široké vlákna - to je menej než veľkosť svalovej bunky. "Vysvetlenie pre rast svalov musíme preto hľadať na molekulárnej úrovni," komentoval Ibata. "Interakcie medzi hlavnými štrukturálnymi molekulami v svale boli objasnené iba pred 50 rokmi. Naďalej však nie je jasné, ako menšie pomocné bielkoviny zapadajú do celkového obrazu," dodal Ibata.



"Aj keď existujú experimentálne údaje ukazujúce podobný rast svalov už pri záťaži 30 percent z maxima, náš model ukazuje, že zaťaženie 70 percent je efektívnejšie pre stimuláciu rastu," tvrdí Terentjev. Pod touto hodnotou nedochádza k dostatočnej mechanosenzitívnej signalizácii vo svaloch a nad touto hodnotou sa svaly zase príliš rýchlo vyčerpávajú.



Na základe modelu bude možné vytvoriť softwarovú aplikáciu aj pre bežných užívateľov, ktorí podľa nej budú môcť optimalizovať svoj cvičebný režim. Výskumníci chcú taktiež vytvoriť model so špecifikami pre mužov i ženy.