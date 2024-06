V časti okresu Snina vyhlásili po prietrži mračien mimoriadnu situáciu

Ubľa 11. júna (TASR) - V časti okresu Snina vyhlásili mimoriadnu situáciu. Po prietrži mračien v obciach Ulič, Ubľa, Dúbrava a Michajlov zaplavilo domy i studne, evidujú aj zosuvy pôdy. Pre TASR to potvrdil prednosta Okresného úradu Snina Tomáš Kirňák.



Prednosta uviedol, že krízový štáb v Ubli zasadal v utorok ráno. "V Michajlove sú zapchaté priepusty, cez ktoré sa valí voda a zaplavuje rodinné domy. V Dúbrave je porušený meander potoka a voda tam zaplavila studne, ktoré sú zdrojom pitnej vody. V Uliči je zaplavený penzión na okraji obce a v Ubli viacero rodinných domov," doplnil. Evidujú aj viacero zosunov pôdy, jeden z nich bol na ceste k hraničnému priechodu v Ubli, no ten už odstránili.



Situáciu podľa Kirňáka komplikuje aj to, že stále prší. S odstraňovaním škôd pomáhajú aj dobrovoľní hasiči z okresu.