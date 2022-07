V. Černák: Závažné nežiaduce udalosti by mali nemocnice nahlásiť

Bratislava 4. júla (TASR) - Závažné nežiaduce udalosti by mali nemocnice neodkladne nahlasovať nadriadenému orgánu. Mohla by sa tým v konečnom dôsledku zlepšiť kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pre TASR to uviedol lekár zaoberajúci sa bezpečnosťou v zdravotníctve Vladimír Černák, ktorý pôsobí v zahraničí. Zdôraznil, že na zvýšenie ochoty hlásenia by sa mala na Slovensku zmeniť kultúra chápania incidentov v zdravotníctve.



"V prípade ľudského faktora cieľom hlásenia incidentov nie je eliminovať ľudský omyl. Snahou je nastaviť bariéry tak, aby ľudský omyl bol zachytený ešte predtým, ako dôjde k poškodeniu pacienta," priblížil. Ilustroval to na príklade náhodného vypnutia defibrilátora pri pokuse o defibriláciu, ktoré vyzeralo ako ľudský omyl, no problémom bol dizajn prístroja.



Na Slovensku je podľa Černáka potrebné vytvoriť systém nesankcionovaného hlásenia bezpečnostných incidentov. "Súčasný dôraz na vyvodzovanie zodpovednosti za pochybenia na konkrétnych jednotlivcoch neprispieva k celkovému zvyšovaniu bezpečnosti," skonštatoval.



K vyšetrovaniu nežiaducich udalostí by sa podľa neho malo pristupovať systematicky. Upozornil, že nahlasovať by sa mali tiež potenciálne chyby, ktoré nemuseli spôsobiť poškodenie pacienta.



Na Slovensku problematiku hlásenia incidentov rieši metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "V tomto dokumente sa zdravotníckym zariadeniam ukladá povinnosť hlásiť chyby a omyly aj zriadiť systém dobrovoľného hlásenia chýb a omylov. Žiaľ, explicitne sa v ňom nevyskytuje pojem incident označujúci rizikovú situáciu, ktorá mohla viesť k poškodeniu pacienta," dodal.