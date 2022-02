V Česku objavili v sude pod betónovou podlahou zabitého Slováka

Praha 4. februára (TASR) - Česká polícia v piatok informovala, že pod betónovou podlahou v jednom z domov v okrese Jindřichův Hradec našla v plastovom sude telo 26-ročného Slováka. K nálezu došlo ešte vlani, telo bolo v sude od roku 2012. Vo štvrtok po niekoľkých mesiacoch vyšetrovania zadržala polícia dve osoby. Obvinenia z vraždy vzniesla voči 34-ročnému mužovi a zo spolupáchateľstva voči 28-ročnej žene. TASR túto informáciu prevzala od spravodajského serveru Novinky.cz.



Polícia vykonala domovú prehliadku vlani v októbri po tom, čo dostala tip od istého muža z miestnej drogovej scény.



"Pod relatívne novou betónovou podlahou pivnice našli modrý plastový sud s telom zabaleným do látky. Obhliadka miesta činu, tela i následná súdna pitva a vyhodnotenie všetkých stôp dalo kriminalistom už trochu jasnejší obraz. V sude je so smrteľným bodným zranením hrudníka muž," uviedol hovorca polície v Juhočeskom kraji Jiří Matzner.



Polícia následne zistila i totožnosť usmrteného – išlo o Slováka, ktorý sa narodil v roku 1986. Následné vypočúvania odhalili, že k činu došlo údajne v auguste 2012, keď žena doma uspala svojho vtedajšieho priateľa a potom dala signál svojmu komplicovi. Ten podľa hovorcu polície vstúpil do bytu a obeť nožom na mieste usmrtil. Následne ho v plastovom sude zakopal meter pod podlahu a zalial betónom, uviedol Matzner.



Polícia motív činu nezverejnila, avšak išlo zrejme o milostný trojuholník. Denník Právo uvádza, že páchateľ bol bývalým priateľom ženy, ktorý sa takto chcel zbaviť svojho soka.



Dvojici hrozí 18 rokov odňatia slobody, polícia žiada ich vzatie do väzby.