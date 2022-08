Teplotné rekordy v Česku vystrieda výrazné ochladenie a búrky

Praha 5. augusta (TASR) – Vo viacerých oblastiach v Česku padli vo štvrtok teplotné rekordy. Najvyššiu teplotu 35,6 stupňa Celzia namerali v okrese Chomutov na severe Čiech. Uviedla to Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). TASR o tom informuje na základe informácií Českej televízie a ČHMÚ.



"Približne na dvadsiatke staníc zo 160, ktoré merajú 30 a viac rokov, boli prekonané teplotné rekordy. Najteplejšie bolo v severočeských Tušimiciach, kde namerali 35,6 stupňa," spresnila Gvoždíková. Predchádzajúci rekord na tejto stanici z roku 2003 mal hodnotu 33,2 stupňa Celzia.



Meteorológovia v piatok rozšírili svoju výstrahu pred veľmi vysokými teplotami, rizikom vzniku požiarov a silnými búrkami. Po nich sa v Česku počas víkendu ochladí o viac než desať stupňov Celzia.



"Dnešné teploty dosiahnu 34 stupňov Celzia, výnimočne môžu vystúpiť až na 37 stupňov. Najteplejšie bude v severozápadných Čechách a tiež na juhu Moravy," informoval ČHMÚ. Výstraha pred veľmi vysokými teplotami platí na západe ČR, v celom Juhomoravskom kraji a v časti Olomouckého a Zlínskeho kraja do 21.00 h.



Od 16.00 h platí výstraha pred silnými búrkami, ktoré sa môžu vyskytnúť na celom území ČR. Ďalšie búrky by mali na územie Českej republiky postúpiť večer z Nemecka. Hrozia prívalové zrážky okolo 40 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 70 km/h aj s možnosťou krupobitia.



V platnosti zostáva výstraha pred rizikom vzniku požiarov, ktoré hrozí takmer na celom území ČR až do odvolania. ČHMÚ v tejto súvislosti upozorňuje ľudí, aby nezakladali oheň v prírode, nevypaľovali trávu a neodhadzovali cigaretové ohorky na zem.