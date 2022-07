V Česku padali teplotné rekordy

Praha 19. júla (TASR) - Českí meteorológovia v utorok zaznamenali jeden z najhorúcejších dní tohto roku. Na staniciach, ktoré merajú údaje aspoň 30 rokov, padlo 15 rekordov pre 19. júl, uviedol Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), informuje spravodajská stanica ČT24.



V stredu bude ešte teplejšie a vo štvrtok sa horúčavy očakávajú najmä na východe republiky. Meteorológovia preto vydali výstrahu až do štvrtkového večera. Pre zvýšené riziko požiarov niektoré kraje zakázali zakladanie ohňa v prírode.



Stanica Plzeň-Bolevec v utorok namerala presne 35 stupňov Celzia. V Tušimiciach má nové maximum hodnotu 34,5 stupňa, v Stříbře 34,1 stupňa a v Chebe 33,8 stupňa. V Kopistoch a Doksanoch namerali zhodne po 35,2 stupňa Celzia, čo bolo najviac v ČR.



Očakávané stredajšie maximá budú medzi 32 a 36 stupňami, v západnej polovici Čiech by mohlo byť až 38 stupňov, pričom mohli byť prekonané historické denné rekordy. V pražskom Klementíne, kde sa teplota meria od 18. storočia, namerali najviac 19. a 20. júla 2006.



Absolútny český teplotný rekord ale pravdepodobne odolá. Historicky najvyššiu teplotu v auguste 2012 namerali v stredočeských Dobrichoviciach. Bolo to 40,4 stupňa Celzia, teda ešte o dva stupne viac, než koľko sa v stredu očakáva na západe Čiech.



Podľa meteorológov sa pri vysokých teplotách musí dodržiavať pitný režim; hrozí dehydratácia a pri pobyte na slnku aj prehriatie. Okolo poludnia a popoludní je potrebné obmedziť telesnú záťaž.



ČHMÚ tiež apeluje na motoristov, aby v zaparkovaných autách nenechávali deti alebo zvieratá.