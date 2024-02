V chránenom území Sysľovské polia v Bratislave zimuje vyše 580 dropov

Bratislava 3. februára (TASR) - V chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia v Bratislave zimuje rekordných vyše 580 dropov. Ide o ich najvyšší počet za posledných 50 rokov. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti. Sysľovské polia sú posledným hniezdiskom vzácnych dropov na Slovensku.



"Ide o najvyšší počet zimujúcich jedincov na našom území za skutočne dlhé obdobie. Naposledy bol vyšší počet dropov na Slovensku v roku 1973, keď ich zaznamenali 697, a odvtedy počty zimujúcich dropov rapídne klesali," konštatuje bratislavský magistrát.



Zvýšiť donedávna kriticky nízku populáciu dropov na Slovensku pomáha napríklad aj medzinárodný projekt Life Steppe on border. Vznikajú biopásy, na ktorých sa nepoužívajú pesticídy, zdržuje sa na nich viac hmyzu a rastlinná skladba je takisto pestrejšia. Vlani tam bolo zároveň vysadených 500 drevín. Pribudli stromy aj kríky. V srdci Sysľovských polí je pre verejnosť vytvorený aj sezónny náučný chodník. Prístupný je však len od 1. júla do 30. septembra.



CHVÚ Sysľovské polia je unikátne svojím umiestnením na trojmedznom bode Slovenska, ale aj tým, že ide o územie, kde ako na jedinom mieste na Slovensku prežívajú najohrozenejšie druhy, a to sokol kobcovitý a drop veľký. Drop bol pôvodne symbolom celého Podunajska.



V dôsledku zmien pred rokom 1989, keď sa pri obhospodarovaní pôdy preferovalo vytváranie súvislých plôch osiatych jednou plodinou, sa jeho výskyt na Slovensku zredukoval len na územie slovensko-rakúsko-maďarského pohraničia. V minulosti mesto uviedlo, že v zimnom období tam prilieta prečkať zimu takmer celá západopanónska populácia z Rakúska a Maďarska.