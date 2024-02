V ČR vyvinuli systém, ktorý policajtom umožní na diaľku zastaviť auto

Brno 16. februára (TASR) - Českí vedci predstavili systém Eloryks, ktorý policajtom umožní elektronicky obmedziť rýchlosť alebo zastaviť unikajúce vozidlo. Dosah systému je okolo 300 metrov. Článok o tom priniesol spravodajský web Novinky.cz, informuje TASR.



Vývoj systému financuje české ministerstvo vnútra a spolupracuje na ňom České vysoké učení technické v Prahe a Vysoké učení technické v Brně. Systém vyvíjajú tri roky. Vďaka systému by polícia nemusela používať rôzne donucovacie prostriedky, v dôsledku ktorých môže dôjsť k ublíženiu na zdraví či k škode na majetku.



"Modernou technológiou, na ktorú sa zameriavame, je bezdrôtová komunikácia medzi vozidlami známa pod skratkou V2X (Vehicle-to-X) alebo kooperatívne systémy. Tieto technológie sa už aj dnes dostávajú do komerčne vyrábaných vozidiel," uviedol Zdeněk Lokaj z laboratória CertiLab, ktorý predstavoval novinárom prototyp.



Spomínanými technológiami v súčasnosti disponujú napríklad nové elektrické modely značky Volkswagen a posledná generácia Volkswagen Golf.



Vďaka technológiám môžu vozidlá komunikovať s vozidlami s podobnou výbavou, ktoré sa nachádzajú v okolí, či s "inteligentnou" dopravnou infraštruktúrou, ktorá ich upozorní napríklad na práce na cestách, kolóny, alebo blížiacu sa sanitku. "A nám umožňuje bezpečným a autorizovaným spôsobom vydať rozkaz prenasledovanému vozidlu, aby sa zastavilo," povedal Lokaj.



Pri mimoriadnej bezpečnostnej situácii policajné vozidlo zo svojej komunikačnej jednotky vyšle signál a v priebehu niekoľkých sekúnd dôjde k vypnutiu prívodu paliva do motora v páchateľovom vozidle. V prípade elektrického automobilu sa obmedzí prísun energie z batérie. Na základe vzdialenosti, rýchlosti či smeru pohybu auta by policajti v špeciálnej aplikácii mohli vybrať vozidlo, ktoré pomocou tlačidla "blokovať" zastavia.



V budúcnosti by sa systém mohol využívať aj v prípade krádeží, obmedzenia pohybu v blízkosti chránených budov alebo pri plánovaných policajných akciách. Potrebné je ešte vyriešiť, za akých okolností bude možné systém použiť a ako zabrániť jeho zneužitiu.