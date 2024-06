VIDEO: V dolnej časti Dunaja sa očakáva vzostup vodnej hladiny

Bratislava 6. júna (TASR) - V dolnej časti slovenského úseku Dunaja sa vo štvrtok očakáva mierny vzostup až vzostup vodnej hladiny. Kulminovať by mal počas poludňajších až podvečerných hodín v Medveďove a Komárne. V hornej časti je predpokladaný pozvoľný mierny pokles vodnej hladiny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



"Za posledných 12 hodín sa v nemeckom a rakúskom povodí Dunaja sa mnohých miestach vyskytli slabé zrážky, zväčša do päť milimetrov, ojedinele do osem milimetrov. V hornej časti slovenského úseku Dunaja je hladina ustálená pri vysokom vodnom stave, po dlhej kulminácii," uviedli meteorológovia.







V Devíne je podľa nich vo štvrtok o 9.00 h aktuálny vodný stav 697 centimetrov, v Bratislave je to 750 centimetrov. Doplnili, že na strednom a dolnom úseku je mierny vzostup až vzostup vodnej hladiny, pričom v Medveďove pri vodnom stave 715 centimetrov, v Komárne 609 centimetrov a Štúrove 517 centimetrov.



Na Morave meteorológovia predpokladajú mierny pokles až pokles vodnej hladiny. Na dolnom úseku Moravy v Devínskej Novej Vsi je podľa nich hladina 575 centimetrov.



SHMÚ situáciu monitoruje a informácie priebežne aktualizuje.



Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ostáva v súvislosti so situáciou na Dunaji aj naďalej v pohotovosti. Pre TASR to potvrdil jeho hovorca Marián Bocák. Hydrológovia podľa neho nevedia presnejšie predpovedať, koľko zrážok padne, preto výrazný pokles nepredpokladajú.