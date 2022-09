V Domci pre nedostatok zdrojov obmedzili služby pre ľudí bez domova

Bratislava 16. septembra (TASR) - V bratislavskom dennom centre Domec, ktoré pomáha ľuďom bez domova, zaviedli pre náročnú finančnú situáciu úsporné opatrenia. Počas nedieľ a sviatkov ho dočasne zatvorili a obmedzili rozpočet na nákup potravín. Pre TASR to potvrdilo občianske združenie Vagus, ktoré za ním stojí. Pripomenulo, že ľudia sa môžu zapojiť do jeho finančnej zbierky či dobrovoľníctva.



"Výdaj stravy považujeme za jednu z dôležitých služieb v našom centre, a preto robíme všetko pre to, aby sme ju mohli poskytovať aj naďalej v nezmenenom režime. Momentálne neposkytujeme stravu v nedeľu a počas sviatkov, keď je aj denné centrum zatvorené," povedala výkonná riaditeľka združenia Alexandra Kárová.



K úsporným opatreniam museli v centre pristúpiť pre náročnú finančnú situáciu. Platiť by mali dva mesiace. Kárová vysvetlila, že opatrenia pomôžu ušetriť financie. "Tie plánujeme použiť počas zimných mesiacov, kedy to bude najviac potrebné," priblížila.



Situáciu podľa nej komplikujú narastajúce ceny energií, materiálneho vybavenia či škrty v štátom rozpočte. Poukázala, že pre infláciu združenie prichádza aj o individuálnych darcov. "Vplyvom ruskej invázie na Ukrajine sa niektorí naši firemní partneri rozhodli presmerovať svoju pomoc pre ľudí utekajúcich pred vojnou, čomu samozrejme plne rozumieme," doplnila.



Kárová v tejto súvislosti pripomenula, že ľudia sa môžu zapojiť do finančnej zbierky na potraviny či plánovaných aktivít ako napríklad noc vonku. Prihlásiť sa podľa nej môžu tiež ako dobrovoľníci a pre ľudí bez domova navariť. "Veľkou pomocou je, ak sa stanú našimi pravidelnými darcami. Aj keď sa niekomu môže zdať, že jeho euro nemôže nikomu pomôcť, opak je pravdou," zdôraznila s tým, že vďaka tomu plánujú dlhodobé aktivity.



Vagus realizuje pre ľudí bez domova viacero projektov, medzi nimi aj nízkoprahové centrum Domec. V ňom možno získať teplé jedlo, zdravotné ošetrenie či osprchovať sa. Domec je jedinou kamennou službou pre ľudí bez domova v Bratislave, ktorá bývala otvorená aj počas víkendov. Vlani vydali v centre 47.562 porcií jedla. "Denne doň príde okolo 90 až 110 ľudí, pre ktorých ide často o jediné jedlo počas dňa, " dodala riaditeľka.