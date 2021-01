V DSS Hrabiny v Novej Bani sa situácia s COVID-19 zlepšila

Nová Baňa 22. januára (TASR) – V domove sociálnych služieb (DSS) Hrabiny v Novej Bani sa situácia s ochorením COVID-19 u zamestnancov a klientov zariadenia zlepšila. DSS však naďalej ostáva v karanténe. Pre TASR to povedala vedúca oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.



„V DSS Hrabiny stále zostávajú v platnosti všetky protiepidemiologické opatrenia. Na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva zostáva zariadenie v karanténe zatiaľ do 31. januára,“ uviedla Štepáneková.



Dodala, že situácia so šírením vírusu v zariadení sa zlepšila. „Časť klientov ochorenie už prekonala a rovnako sa postupne do pracovného procesu vracia aj väčšina zamestnancov,“ vysvetlila Štepáneková. Navyše, všetci zamestnanci DSS, ktorí mali záujem o očkovanie a nový koronavírus ešte neprekonali, dostali prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19.



DSS Hrabiny má kapacitu 148 lôžok, približne o 50 aktuálnych klientov sa stará 92 zamestnancov. K 14. januáru Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom evidoval v zariadení 16 pozitívne testovaných klientov a sedem zamestnancov.