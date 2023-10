V Düsseldorfe sa konali propalestínske protesty, Berlín pochod zakázal

Berlín 22. októbra (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu zúčastnilo na propalestínskej demonštrácii v západonemeckom meste Düsseldorf, zatiaľ čo polícia v Berlíne zakázala pochod plánovaný na nedeľu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Podľa úradov vyšlo do ulíc Düsseldorfu približne 5500 ľudí, aby protestovali proti izraelským protiútokom na pásmo Gazy po tom, ako militanti z palestínskeho islamistického hnutia Hamas prekročili 7. októbra hranice z pásma Gazy do Izraela a uskutočnili rozsiahle teroristické útoky.



Účastníci pochodu niesli transparenty s heslami ako "Proti vojne, násiliu a agresii v Gaze" či "Za mier, spravodlivosť a ľudskú dôstojnosť v Palestíne". Mnohí mávali palestínskymi vlajkami.



Hovorkyňa polície uviedla, že prišlo oveľa viac ľudí, ako bolo zaregistrovaných. Napriek tomu neboli na pochode, ktorý bol silne strážený policajtmi, zaznamenané žiadne násilnosti.



V západnej časti Nemecka sa konalo niekoľko propalestínskych zhromaždení, ako aj niekoľko protiakcií. Demonštrácie boli plánované v Kolíne nad Rýnom, Bielefelde a ďalších mestách.



V Münsteri sa podľa polície na propalestínskom pochode zúčastnilo približne 1000 ľudí. V tom istom čase tam zhruba 700 účastníkov usporiadalo proizraelské zhromaždenie pod heslom "Akčná aliancia proti akémukoľvek antisemitizmu".



K žiadnym násilným zrážkam nedošlo. Vodca propalestínskej demonštrácie a jeho zástupca však podľa polície skandovali ilegálne heslá. Keďže sa prejavili neprimerane, boli dočasne vzatí do väzby, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu predpisov, a po skončení demonštrácie boli prepustení. Pochod mohol pokračovať.