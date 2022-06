V grantovom programe SASPRO 2 dostala SAV 174 prihlášok

Bratislava 19. júna (TASR) - V grantovom programe SASPRO 2 Slovenská akadémia vied (SAV) počas troch výziev od novembra 2020 do februára 2022 dostala spolu 174 prihlášok. Na výzvy zareagovalo 28 Slovákov, ostatných 146 vedcov pochádza zo zahraničia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



Ide o vedcov zo štátov Európskej únie, ale aj z Číny, Maroka, Spojených štátov amerických, Iránu, Kórey, Srbska, Ukrajiny, Turecka, Jemenu, Zimbabwe, Macedónska, Pakistanu či Brazílie. "Grantový program SASPRO 2 ponúka príležitosť 40 vedcom, ktorí momentálne pôsobia v zahraničí a buď sa chcú vrátiť do rodnej vlasti, alebo pochádzajú z iných krajín a chcú robiť vedu na Slovensku," vysvetlila Gáliková.



Na SAV má nastúpiť 20 vedcov a na Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave a Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave zhodne po desať výskumníkov. "Výberový proces však ešte stále nie je ukončený. Aktuálne máme uzavreté dve výzvy, tretiu bude Predsedníctvo SAV schvaľovať v najbližších dňoch," ozrejmila hovorkyňa akadémie. Na pracoviská doteraz nastúpilo 12 štipendistov, ostatní majú dátum nástupu od septembra.



Cieľom programu SASPRO 2 je posilniť vedecké organizácie SAV a fakulty STU a UK o výskumníkov zo špičkových zahraničných pracovísk, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi, či podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov. "Rovnako je snahou prehĺbiť prepojenie SAV, STU a UK navzájom, podporiť ich spoluprácu so zahraničnými pracoviskami a vybudovať sieť kontaktov, ktorá uľahčí medzinárodnú vedeckú spoluprácu," vysvetlila Gáliková.



Mobilitný program SASPRO 2 je podľa slov Gálikovej významným nástrojom boja proti odlevu mozgov a vďaka nemu sa Slovensko opäť stáva domovom pre kvalitných slovenských výskumníkov, ktorí dovtedy pracovali v zahraničí. "Jasne o tom hovoria dáta z prvého už ukončeného programu SASPRO, ktorý bol realizovaný v rokoch 2014 až 2018. Z celkového počtu 38 úspešných štipendistov až 16 pochádzalo zo Slovenska. Väčšina z nich zostala pracovať na ústavoch SAV, stali sa vedúcimi oddelení a sú súčasťou národných a medzinárodných výskumných tímov a skupín," dodala.