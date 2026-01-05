< sekcia Import
V hlavnej úlohe superpotraviny: Buďte vo forme už po sviatkoch
Prírastok na váhe, zhoršené trávenie či znížená imunita, to všetko môže byť odrazom nášho „sviatočného“ jedálnička. Radi by ste boli čo najskôr fit? Stavte na superpotraviny a rady Miška Páleníka.
Autor OTS
Bratislava 5. januára (OTS) - V seriáli „Čo máš v chladničke“ v spolupráci s Kauflandom pravidelne rozdáva výživné rady známym tváram slovenského šoubiznisu, no poznáte ho aj z najznámejšej televíznej šou o chudnutí. Miško Páleník v minulosti spolupracoval s Dominikou Cibulkovou či Veronikou Velez-Zuzulovou. Známy odborník na výživu má rád normálnosť a humor, preto aj svoje rady „ako schudnúť“ dokáže podať láskavo a zrozumiteľne.
„Začiatok roka je ideálny moment na to, aby ste svoj jedálniček urobili pestrejším,“ hovorí Miško Páleník a pokračuje: „Práve pestrosť a premyslený výber potravín je kľúčom k tomu, aby telo dostalo všetko, čo potrebuje, a aby ste sa cítili silnejší, zdravší a vo forme už od januára.“
Miško dodáva, že veľa ľudí vo svojom novoročnom snažení zlyhá aj preto, že nevie, kde a ako začať. Pravdou je, že vyvážený jedálniček sa začína budovať už v obchode - výberom potravín, ktoré vášmu telu pristanú. Do svojho nákupného košíka preto pridajte viac ovocia, zeleniny a najmä takzvavé „superpotraviny“, ktoré sú veľmi bohaté na zdraviu prospešné látky. Oceníte ich nielen v kuchyni, ale aj pri budovaní imunity a kondície.
„Ak sa chcete na nový rok dostať do formy, nemali by ste vynechávať raňajky. Vďaka vyváženej kombinácii tukov, sacharidov a bielkovín budete lepšie zvládať prácu i šport a nebude vás naháňať chuť na sladké,“ radí Miško Páleník. „Aj malé zmeny, ako je pridanie figy alebo trochu žeruchy na chlebík, dokážu efektívne naštartovať vaše trávenie vďaka vláknine.“
Suroviny:
100 g fínskeho 100 % celozrnného ražného pečiva (1ks)
60 g šunky z morčacieho mäsa (3 plátky)
1 ČL kozieho masla
20 g kozieho plátkového syra 52 % (1 plátok)
1 väčšia figa (60 g)
K-Bio žerucha siata
Balzamikový ocot
Postup:
Pečivo rozdeľte na polovicu a podľa chuti mierne opečte v toasteri alebo na panvici, aby bolo chrumkavé. Na teplé pečivo natrite kozie maslo a na spodnú časť položte plátky morčacej šunky a kozieho syra. Figy nakrájajte na tenké plátky a poukladajte ich na syr. Celé raňajky ozdobte žeruchou, jemne pokvapkajte octom a podávajte. Prajeme dobrú chuť.
Poznáte žeruchu?
Bola známa už v starom Grécku ako korenina a liečivá rastlina. Je bohatá na vitamíny a minerálne látky, ako draslík, vápnik, horčík, fosfor, železo a zinok. “Žerucha podporuje trávenie. V minulosti sa považovala za dôležitý zdroj vitamínu C, lebo ju bolo možné zbierať po celý rok,” vysvetľuje Miško Páleník.
Čerstvé ovocie a zeleninu, vegetariánske aj vegánske produkty a množstvo superpotravín za výhodné ceny nájdete po celý rok v predajniach Kaufland po celom Slovensku. A nielen to, desiatky receptov a dobrých tipov od výživového odborníka Miška Páleníka na vás práve teraz čakajú aj v špeciálnom online letáku HIT JE BYŤ FIT na stránke kaufland.sk.
