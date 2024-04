Nezodpovedná jazda matky s dieťaťom na e-kolobežke skončila nehodou

Hlohovec 23. apríla (TASR) - Matka s dcérou na jednej elektrickej kolobežke zapríčinili dopravnú nehodu v Hlohovci. Žena vo veku 37 rokov a deväťročné dievča skončili so zraneniami v nemocnici, informuje o tom trnavská krajská polícia.



Žena vošla s e-kolobežkou do križovatky, pričom nerešpektovala dopravnú značku Stoj, daj prednosť v jazde, a dostala sa do jazdnej dráhy osobného auta Hyundai i30, ktoré išlo po hlavnej ceste. Polícia okolnosti nehody vyšetruje ako priestupok v doprave.



Polícia upozorňuje, že e-kolobežka nie je určená na prepravu detí alebo jazdu vo dvojici, môže ju s výnimkou poľnej, lesnej a obytnej zóny viesť iba osoba staršia ako 15 rokov, po chodníku sa môžete pohybovať iba rýchlosťou chôdze a používateľ musí dodržiavať všetky predpisy v cestnej premávke.